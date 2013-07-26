В США объявлен в розыск гражданин Украины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, прокуратурой США было возбуждено уголовное дело, а 25 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси) выдвинуто обвинение в осуществлении сложной хакерской схемы, связанной с хищением персональных и корпоративных баз данных, пяти человекам, в том числе - одному гражданину Украины.

Американскими правоохранительными органами арестованы двое обвиняемых. Трое других, среди которых гражданин Украины, находятся в розыске.