В США объявлен в розыск гражданин Украины

23:41, 26 июля 2013
Общество
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В США объявлен в розыск гражданин Украины по обвинению в хакерстве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, прокуратурой США было возбуждено уголовное дело, а 25 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси) выдвинуто обвинение в осуществлении сложной хакерской схемы, связанной с хищением персональных и корпоративных баз данных, пяти человекам, в том числе - одному гражданину Украины.

Американскими правоохранительными органами арестованы двое обвиняемых. Трое других, среди которых гражданин Украины, находятся в розыске.

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