Украина войдет в десятку крупнейших экспортеров курятины – эксперты

Этого удастся достичь за счет выхода на рынок ЕС, поскольку специалисты Евросоюза, дав разрешение на ввоз украинской курятины, подтвердили для всего мира ее высокое качество, утверждают эксперты.

С этой недели для украинских птицеводов официально открыт рынок ЕС. По предварительным оценкам, до конца года туда будет экспортировано до 50 тыс. тонн мяса птицы. Однако производители утверждают, что могут поставлять и больше, сообщает РБК-Украина.

«При внутреннем производстве на уровне 1,2 млн тонн остается достаточное количество мяса для экспорта. Сейчас Украина поставляет продукцию в 23 страны мира, в том числе в африканские и азиатские, а также США. А открытие рынка ЕС стало признанием качества украинской курятины, притом, что европейское законодательство – одно из самых жестких в этой сфере», – сказал глава совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

С ним согласен эксперт аграрных рынков Руслан Швец. По его словам, проверки украинских предприятий длились не один год. А требования, которые выдвигали европейские инспекторы, были очень высокими. «Для получения разрешения потребовалось почти четыре года работы Госветфитослужбы и Минагрополитики. Поэтому начало экспорта украинской курятины в ЕС – это не только большая победа страны, но еще и очень высокая планка в области качества и безопасности производства», – подчеркнул Швец.

На всех предприятиях, которые начнут экспорт курятины в ЕС, работает система контроля над качеством и безопасностью продукции НАССР. Современные технологии, по словам главы аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, позволили отечественным производителям соответствовать европейским требованиям. «Когда в Украине строились новые фабрики, на них сначала закупалось европейское оборудование и внедрялись европейские технологии. Поэтому наша продукция полностью соответствует европейским стандартам», – сказала она.

Напомним, что за первое полугодие 2013 г. в Украине произведено 350 тыс. тонн свежего мяса птицы, что на 7,5% больше, нежели годом ранее.