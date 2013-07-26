Украина войдет в десятку крупнейших экспортеров курятины – эксперты
В этом году Украина экспортирует до 120 тыс. тонн курятины, что позволит нашей стране занять девятое место среди крупнейших мировых поставщиков мяса птицы.
Этого удастся достичь за счет выхода на рынок ЕС, поскольку специалисты Евросоюза, дав разрешение на ввоз украинской курятины, подтвердили для всего мира ее высокое качество, утверждают эксперты.
С этой недели для украинских птицеводов официально открыт рынок ЕС. По предварительным оценкам, до конца года туда будет экспортировано до 50 тыс. тонн мяса птицы. Однако производители утверждают, что могут поставлять и больше, сообщает РБК-Украина.
«При внутреннем производстве на уровне 1,2 млн тонн остается достаточное количество мяса для экспорта. Сейчас Украина поставляет продукцию в 23 страны мира, в том числе в африканские и азиатские, а также США. А открытие рынка ЕС стало признанием качества украинской курятины, притом, что европейское законодательство – одно из самых жестких в этой сфере», – сказал глава совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.
С ним согласен эксперт аграрных рынков Руслан Швец. По его словам, проверки украинских предприятий длились не один год. А требования, которые выдвигали европейские инспекторы, были очень высокими. «Для получения разрешения потребовалось почти четыре года работы Госветфитослужбы и Минагрополитики. Поэтому начало экспорта украинской курятины в ЕС – это не только большая победа страны, но еще и очень высокая планка в области качества и безопасности производства», – подчеркнул Швец.
На всех предприятиях, которые начнут экспорт курятины в ЕС, работает система контроля над качеством и безопасностью продукции НАССР. Современные технологии, по словам главы аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, позволили отечественным производителям соответствовать европейским требованиям. «Когда в Украине строились новые фабрики, на них сначала закупалось европейское оборудование и внедрялись европейские технологии. Поэтому наша продукция полностью соответствует европейским стандартам», – сказала она.
Напомним, что за первое полугодие 2013 г. в Украине произведено 350 тыс. тонн свежего мяса птицы, что на 7,5% больше, нежели годом ранее.