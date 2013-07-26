Украинцев предупредили о рисках при обмене валюты

«Я считаю, что это дополнительный аргумент лишить лицензии обменные пункты. Одно дело разрешать работать с паспортными данными банкам, а другое - обменным пунктам, которые никак не проконтролируешь. Система контроля должна быть другой по отношению к подобного рода информации», - сказал Устенко.

«Идея лишить эти пункты права заниматься валютообменными операциями вынашивалась давно. Обменники намного тяжелей контролировать и мониторить их деятельность. В свою очередь банки несут перед клиентами ответственность, имеют соответствующие гарантии. Тем более эта ситуация с продажей данных... Есть смысл просто лишить их лицензии заниматься обменом валют», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, работая с обменными пунктами, украинцы несут дополнительные риски. «Если у вас есть желание поменять валюту, то, на мой взгляд, более качественную услугу вы получите в коммерческом банке. Тем более, что разница, маржа, которую банк берет, настолько минимальная, что нет смысла рисковать», - резюмировал Устенко.

Напомним, по сообщениям СМИ, в Киеве появились торговцы копиями паспортов киевлян. Также банкиры и юристы называют пункты обмена валют главными поставщиками копий документов.