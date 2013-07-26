Эксперты рассказали, как можно ускорить рост ВВП

«Мало кто обращает внимание на тот факт, что население и субъекты предпринимательской деятельности держат в банках только незначительную часть средств, по сравнению с количеством денег в украинской экономике», - сказал он.

По его словам, сравнение двух сумм - около 600 млрд грн (в эквиваленте), размещенных на депозитах в банках, и 220-240 млрд грн, которые не работают на реальную экономику - заставляет задуматься, где находится резерв дешевых внутренних ресурсов в Украине.

Эксперт подчеркнул, что остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ в последнее время колеблются в пределах 23-28 млрд грн. То есть, по его мнению, вне банковской системы может находиться в десять раз больше.

В связи с этим Заика отметил, что возврат нала на банковские счета хотя бы в размере 10% может привести к росту ВВП от 1,5 до 2,0%. Эксперт обращает внимание, что эти цифры очень обнадеживают, поскольку по самым оптимистическим прогнозам рост ВВП ожидается не выше 2-3,5%. «Поэтому даже пессимистический прогноз в 1,5% для украинской экономики будет очень показательным. Банковская система получит от этого дополнительный источник ликвидности, а бюджет - прибавку к доходной части, ведь и с этих сумм будут уплачены налоги», - подчеркнул аналитик.

Он убежден, что ограничение наличных расчетов не создаст дискомфорта для украинцев. По его мнению, наличие около 140 тыс. платежных терминалов в торговой сети Украины дает основания утверждать, что особых претензий у населения к неудобству расчетами платежными картами не должно быть.

«Кроме того, покупатели, накапливавшие ранее средства на крупные покупки в иностранной валюте, будут мотивированы проконвертировать их в гривну, разместить на депозиты с довольно привлекательными по сравнению с валютными ставками, и при осуществлении сделок покупки только дать распоряжение банку на перечисление средств продавцу», - резюмировал Заика.

Напомним, Министерство юстиции зарегистрировало постановление НБУ об ограничении наличных расчетов. Данным постановлением Нацбанк ограничил наличные расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.