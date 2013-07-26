Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины, на Херсоне и в Крыму, днем и в северных и Винницкой областях ожидаются небольшие, в Крыму умеренные кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - без существенных осадков. В западных областях ночью и утром слабый туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-23°; днем 22-27°, в Закарпатье местами 30-32°.

В Киеве и области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем около 25°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 23-25°, в районе Одессы 14°, в Днепре возле Киева 20°.