Ирак готов предоставить льготы и преференции украинским компаниям

Об этом сообщил министр торговли Ирака Хайраллах Хасан Бабекер в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Украины Игорем Прасоловым.

«При восстановлении инфраструктуры и заводов в Ираке мы будем полагаться на помощь дружественных стран, и одной из таких стран является Украина», - отметил Хайраллах Хасан Бабекер.

Относительно возможностей активизации товарооборота между странами он сообщил, что на сегодня основной объем украинских товаров поступает на рынок Ирака через посредников и поэтому целесообразно обсудить возможность прямых поставок товаров. «Мы бы сейчас хотели говорить о непосредственном сотрудничестве с иракским рынком, в частности - открытии филиалов украинских компаний в Ираке, открытии представительств, переносе производственных мощностей в Ирак», - сказал министр торговли Ирака.

При этом он сообщил, что власти Ирака готовы предоставлять различные льготы и преференции украинским промышленным компаниям, которые захотят работать на рынке.