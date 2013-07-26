На межбанке доллар незначительно подешевел

В пятницу, 26 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару повысились до 8,1320/8,1345 грн/долл. с 8,1330/8,1390 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 10,7980/10,8055 грн/евро с 10,8045/10,8140 грн/евро в начале рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни не изменились 0,2491/0,2495 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3277/1,3279, изменяясь в достаточном узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1355/8,1365 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7320/10,7375 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2492/0,2496 грн/рубль.