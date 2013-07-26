Украина готова увеличить экспорт товаров в Ирак

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе встречи с министром торговли Ирака Хайраллахом Хасаном Бабекером.

При этом, Прасолов подчеркнул, что речь идет о расширении номенклатуры продукции украинской металлургической промышленности. Также, по мнению главы МЭРТ, должна продолжаться работа по привлечению украинских компаний сферы машиностроения к реализации проектов в Ираке. Есть что предложить иракскому рынку и отечественной химической промышленности, считает министр.

В целом, глава МЭРТ отметил активность экономического сотрудничества стран и подчеркнул, что товарооборот между странами из года в год увеличивается, и по итогам 2012 г. достиг рекордных 872,5 млн долл.