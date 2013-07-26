«Энергорынок» подал в стокгольмский арбитраж иск против Молдовы

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, подала иск в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма (Швеция) с требованием к Правительству Республики Молдова вернуть 1,7 млн долл. долга.

Об этом говорится в дебютном отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, 21 декабря 2012 года судом было открыто производство по данному делу и на текущий момент оно находится на рассмотрении.

Также «Энергорынок» требует от Молдовы возместить 154 тыс. евро судебных сборов.

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Как ранее сообщал УНИАН, компания «Энергорынок» за январь-июнь 2013 года снизил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6% - до 12,571 млн грн с 18,940 млн грн.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.