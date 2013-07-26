Украинцам упростят ввоз техники из-за границы - СМИ

"Новый перечень будет способствовать увеличению количества оборудования, уменьшит затраты на ввоз техники",— говорится в сообщении, передает КоммерсантЪ-Украина.

Одобренный НКРСИ документ касается не крупных импортеров, а радиоэлектроники, которую граждане ввозят для личных нужд. Согласно действующей редакции перечня, принятой в феврале 2010 года, без разрешения, в частности, можно ввезти два мобильных телефона, два ноутбука с модулями WiMAX, Wi-Fi или Bluetooth, две беспроводных гарнитуры, два GPS-навигатора, четыре беспроводных модема, четыре детских рации, десять радиомикрофонов и другое. "Создаются новые устройства, и перечень приходится расширять",— объясняют в НКРСИ.

В новом перечне НКРСИ, в частности, предлагает разрешить гражданам ввоз беспроводных мониторов, принтеров, клавиатур и других средств ввода, аудио- и видеопроигрывателей, 3D-очков, фото- и видеокамер, фотовспышек (до 4 шт.), а также планшетных ПК, электронных книг, коммуникаторов и записных книжек (до 2 шт.). Кроме того, комиссия полностью отменила разрешения на ввоз микроволновых печей, электровыключателей на радиоуправлении, магнитно-резонансных томографов и еще целого ряда медицинской аппаратуры. В целом перечень расширен на 11 позиций, регулятор также повысил допустимую мощность ввозимых Wi-Fi-устройств со 100 мВт до 200 мВт.

Украинцы, ввозящие технику из-за границы в собственных нуждах или заказывающие ее в иностранных интернет-магазинах, нечасто обращаются за разрешениями в госпредприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР), считает координатор комитета бытовой электротехники "Европейской бизнес ассоциации" Виктория Куликова. "Таможня такие документы, как правило, не проверяет,— поясняет она.— Поэтому расширение списка выглядит как весьма условная либерализация со стороны НКРСИ".