Паломников отвезут с вокзала прямо в Лавру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры, временный автобусный маршрут № 25 (Железнодорожный вокзал - Киево-Печерская Лавра) будет курсировать по такой схеме: пл. Вокзальная – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели (в обратном направлении ул. Эспланадная – ул. Саксаганского) – ул. Бассейная – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной переулок – ул. Ивана Мазепы – ул. Лаврская.

Могут быть внесены изменения в движение пассажирского транспорта в местах проведения мероприятий, в частности, на улицах Мазепы, Лаврской и Грушевского и на время крестного хода, который начнется в воскресенье в 12.00 от Владимирского собора и пройдет по маршруту: бульвар Тараса Шевченко – ул. Владимирская – Софийская площадь – парк Владимирская горка. Об изменениях будет сообщено дополнительно.