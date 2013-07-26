Украина пересмотрит антидемпинговые меры против китайского металла
Украина пересмотрит антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с окончанием срока их применения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле 25 июля.
По информации департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития, просмотр антидемпинговых мер будет проведен по требованию украинского предприятия «Производственное объединение «Стальканат-Силур».
«По результатам анализа и проверки информации, полученной от экспортеров, импортеров, национального товаропроизводителя, органов исполнительной власти, будет вынесено решение о продлении или отмене антидемпинговых мер», - отметили в департаменте.
Напомним, что срок действия окончательных антидемпинговых мер в виде антидемпинговой пошлины в размере 123% относительно импорта в Украину изделий, изготовленных из черных металлов из Китайской Народной Республики, которые были введены по решению Межведомственной комиссии по международной торговле от 23 июля 2008 г., заканчивается 29 августа 2013 г.