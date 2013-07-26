«Укрнафта» сократила чистую прибыль в 2,6 раза

Согласно финансовому отчету компании, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за этот период увеличился по сравнению с январем-июнем 2012 года до 9,877 млрд грн с 8,940 млрд грн.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,478 млрд грн с 2,374 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

«Укрнафта» по итогам 2012 года сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 3,8% – до 1,428 млрд грн.