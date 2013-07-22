Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью МВД Украины в Винницкой области, о насилии над детьми правоохранителям стало известно от родителей пострадавших. В ходе проведения проверки милиционеры установили, что мужчина заманивал детей в свою квартиру и склонял их к половым актам. Его жертвами стали три девочки 7,12 и 13 лет.

Работники милиции задержали злоумышленника 19 июля в его квартире и изъяли вещественные доказательства. Педофилом оказался нигде не работающий ранее судимый за корыстные преступления винничанин.

По данным фактам открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетних), которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и по ч. ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Задержанный находится в специализированном заведении, где проводится психиатрическая экспертиза. Продолжается следствие.