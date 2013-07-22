Сроки выдачи загранпаспортов возвращаются к норме - миграционная служба

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной миграционной службы.

Таким образом, как информируют в пресс-службе ведомства, оформление и выдача данных документов проходит в штатном режиме.

По теме: Арбузов взял проблему с загранпаспортами под личный контроль

Как ожидается, при условии поступления достаточного количества бланков от ГП «Полиграфкомбинат «Украина», в ближайшее время будут ликвидированы задержки в выдаче паспортов в «обычном» режиме, то есть в 30-дневный срок, добавили в миграционной службе.

ГМС Украины также информирует граждан о том, что по состоянию на 22 июля очереди для подачи заявлений на оформление паспортов для выезда за границу, а также на получение документов в территориальных подразделениях ГМС Украины практически отсутствуют.

Как сообщалось, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана с изменением производителей бланков.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор относительно закупки бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов.

Ранее бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.