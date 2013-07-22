Индекс инвестпривлекательности Украины вырастет до конца года - эксперт

Такое мнение высказал гендиректор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский, комментируя улучшение данного индекса во втором квартале с 2,12 до 2,16 баллов.

«Сегодня я вижу, что финансово-экономический блок правительства в лице Сергея Арбузова максимально направил все усилия для улучшения инвестиционного климата в Украине, улучшения условий ведения бизнеса в стране,а также выстраивает конструктивный, рабочий диалог правительства и бизнеса. Как европейского бизнеса, так и со странами СНГ и Азиатским регионом», - сказал Браиловский.

Он отметил, что улучшение индекса инвестпривлекательности по результатам второго квартала стало возможно благодаря ряду факторов. «Это стало возможным благодаря усилению борьбы с теневой экономикой, бюрократией в государственных разрешительных службах страны и коррупцией в государственных органах. Кроме того, стоит отметить, активизацию борьбы на таможне с контрабандой, переход на автоматизированную электронную систему работы таможни, дабы избежать бюрократии и элементов коррупции в таможне. Все это отразилось на указанном показателе», - уверен эксперт.

Он полагает, что Кабмин закрепит шаги по укреплению индекса инвестпривлекательности Украины и примет необходимые для этого законы уже осенью. По мнению эксперта, это положительно отразится на указанном показателе уже к концу года.

Браиловский также считает положительным сигналом для инвестпривлекательности страны возобновление работы антирейдерской комиссии. По его мнению, эффективная защита интересов бизнеса - как иностранного, так и украинского - окажет существенное влияние на подписание Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом и Зоне свободной торговли с ЕС в Вильнюсе 25 ноября 2013 г.

Эксперт подчеркнул, что после ратификации Верховной Радой соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, который, благодаря оффшорным схемам являлся главным инвестором Украины, на место островного государства придут другие инвесторы. «Кипр заменят европейские государства Германия, Франция, Нидерланды, Австрия,Люксембург. Среди крупных инвесторов в Украине будут страны БРИКС Китай, Россия, Индия. Большой потенциал виден в ближайшей перспективе во взаимоотношениях со странами АСЕАН, с Индонезией, Малайзией, Вьетнамом,Таиландом, Сингапуром, а также со странами Японией, Южной Кореей», - добавил специалист.

Напомним, во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что власть прилагает все усилия для улучшения условий ведения бизнеса в стране. По его словам, правительство настроено на укрепление индекса инвестпривлекательности Украины и будет принимать необходимые для этого законы осенью.