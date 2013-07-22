В России возбуждено дело по гибели украинских рыбаков в Азовском море

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой, в результате которого трое украинцев погибли и один пропал без вести, сообщает в понедельник военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу.

Как передает РИА «Новости», дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", предусматривающей до семи лет лишения свободы.

"В настоящее время выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших", - говорится в сообщении.

По теме: СМИ: Представители Украины и России провели спецвстречу по гибели рыбаков

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер береговой охраны Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Трое рыбаков погибли. Один из членов экипажа был спасен. Еще один считается пропавшим без вести.

В МИД Украины был вызван временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев. В ходе встречи врио министра иностранных дел Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, которые привели к трагическим последствиям, и вручил российскому дипломату ноту.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, а также заверила, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования.