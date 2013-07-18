Эксперты оценили уровень развития гражданского общества Украины как низкий

Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" среди представителей общественных организаций.

По результатам опроса, оценки представителями общественных организаций уровня развития гражданского общества в Украине поделились между "в общем низкий" (30 респондентов из 65) и "средний" (24 респондента). Причем в количественном измерении сегодня преобладает оценка "в общем низкий ", тогда как два года тому назад большинство респондентов оценивали уровень развития гражданского общества как "средний".

Кроме того, по информации социологов, влияние своих организаций на решение неотложных проблем в государстве общественные организации оценили как "преимущественно неэффективное" (37 опрошенных активистов).

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"Основными причинами такой ситуации общественные активисты называют нежелание власти идти на сотрудничество, предвзятое отношение власти к общественным организациям и пассивность и безразличие населения", - отметил на презентации опроса общественный активист Егор Соболев.

Респонденты считают, что первоочередными задачами, на которых должна сосредоточиться общественность, являются: объединение общественных организаций для продуктивной работы (19 респондентов), мониторинг органов власти (16 респондентов) и просветительская деятельность среди населения (15 респондентов).

Кроме того, абсолютное большинство общественных деятелей положительно относятся к тому, что отдельные общественные активисты идут в политику, ведь таким образом происходит качественное обновление политикума (38 опрошенных активистов).

Опрос среди представителей общественных организаций провел Фонд "Демократические инициативы им. И.Кучерива" с 8 по 15 июля этого года. Всего было опрошено 65 респондентов.