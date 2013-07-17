Участники шествия из Врадиевки дошли до Киева и разделились

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на народного депутата Сергея Каплина, который принимает участие в пешем шествии.

«Врадиевское шествие дошло до столицы. Мы пересекли черту Киева сегодня вечером», - сказал депутат.

В то же время, по словам Каплина, часть участников пешего шествия отправилась в Васильков, где в 17.00 состоится митинг.

Каплин добавил, что 18 июля в 8.00 от «Экспоцентра Украины» в Киеве (ул. Академика Глушкова, 1) начнется пеший ход с участием активистов из Врадиевки и представителей «УДАРа» к Министерству внутренних дел.

«Мы планируем пройти 10 километров по улицам столицы, чтобы в 11.00 провести митинг под стенами Министерства внутренних дел», - сказал Каплин.