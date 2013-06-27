Сотрудники СБУ вынудили журналистов стереть видео, отснятое на похоронах

Об этом сообщается на сайте телеканала.

В частности, как отмечается в сообщении, вторую жертву ДТП при участии двух сотрудников СБУ, 27-летнего Сергея Матковского, похоронили 25 июня на Берковецком кладбище.

«Гроб привезли на катафалке Bentley. Это все, что могут рассказать «Чрезвычайные новости», ведь отснятое видео съемочной группой заставили стереть многочисленные коллеги погибшего», - сообщают на канале и отмечают, что это были не родственники погибшего, а именно коллеги.

Более того, говорится в сообщении, «некоторые из них, поддавшись параноидальным настроениям и, действуя вопреки закону, ковырялись в телефоне репортера, отыскивая там запрещенные записи».

По этому поводу редакция «Чрезвычайных новостей» делает официальное заявление в прокуратуру и просит должным образом отреагировать, отмечается в сообщении.

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В свою очередь народный депутат Николай Катеринчук направил депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины, в котором просит найти виновных в препятствовании деятельности журналистов программы «Чрезвычайные новости» во время похорон погибшего представителя СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Катеринчука, по его мнению, действия работников СБУ, которые мешали журналистам, являются уголовно наказуемыми деяниями, и в соответствии с ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины расцениваются как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, и караются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 22 июня, около 7 часов утра, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей «Infiniti fx35», «Toyota Сorolla», «Opel zafira» и автобуса «МАЗ». После столкновения «Infiniti» перевернулся.

В результате ДТП женщина - пассажир автомобиля «Infiniti» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и два пассажира этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже работник СБУ, который был пассажиром в Infiniti FX35, умер в больнице.