Голосеевский монастырь столицы отметил 20-летие возрождения монашеской жизни

Как передает корреспондент УНИАН, в Голосеевской пустыне в этот день собралось около 10 тыс киевлян и паломников с Украины.

Божественную литургию возглавил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Владимир.

Перед началом богослужения блаженнейший владыка свершил чин освящения храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник», возобновленного по проекту 1910-1912 годов. Закладку этого храма произведено в 1999 году, в 2003 году была закончена кирпичная кладка стен.

Во время литургии митрополит Владимир удостоил насельников Голосеевского монастыря богослужебных наград.

В конце богослужения предстоятель УПЦ поздравил братию и паломников с юбилеем возрождения монашеской жизни в монастыре и поблагодарил наместника монастыря архимандрита Исаакия (Андроника) и всех, кто помогал в перестройке Голосеевской обители.

«Когда-то на этом святом месте были кучи мусора. Когда монахи пришли сюда, у них не было ничего. Молились, надеялись, ожидали. Милостью Божьей дождались, после страшной разрухи и времен безбожия. И сегодня мы радуемся Богу Спасителю нашему, что Он был таким милосердным к нам, и мы имеем еще один храм. Я хочу поблагодарить наместника этой святой обители», - сказал митрополит Владимир.

По завершению литургии предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для монастырского храма во имя великомученка Иоанна Сочавского.

Затем блаженнейший владыка отслужил заупокойную литию за особо уважаемой подвижницей – монахиней Алипиею (Авдеевой), которая подвизалася на месте возрожденной обители и похороненная в Голосеевском монастыре.

*** Голосеевская Пустынь основанная на земле, приобретенной молдовским воеводой Петром Мовилой (впоследствии митрополит Киевский Петр Могила). В 1631 году тогда еще архимандрит Могила построил здесь церковь в честь святого великомученика Иоанна Сочавского и заложил скит Киево-Печерской Лавры.

В 1852 году пустынь названо Свято-Покровской, а ее старинный деревянный храм переименован на церковь Иконы Пресвятой Богородици «Живоносный Источник».

В 1926 году монастырь был закрыт.

В годы Великой Отечественной войны через Голосеевскую пустынь проходила вторая линия обороны Киева. Однако на монашеское кладбище, где похоронены святые, не упал ни один снаряд.

С конца 70-х годов обитель приходит в полное запустение. До конца ХХ века из монастырских зданий «дожил» лишь летний дом киевских митрополитов.

В начале 90-х годов часть монастырских земель вернули церкви. В 1993 году обитель открыли как скит Киево-Печерской Лавры. Скитоначальником был назначен Архимандрит Исаакий (Андроник).

В том году, 4 октября, были найдены мощи преподобного Алексия Голосеевского и открыт домовой храм в честь преподобного Иоанна Многострадального.

В 1996 году Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем. В ней возобновлен храм в честь иконы «Живоносный источник», кладбище; на месте прежнего дома митрополита построена церковь, построены монашеский и административный корпуса, дом наместника с домовой церковью, гостиница и другие сооружения.

Сегодня в монастыре работают православный центр прикладных искусств, воскресная школа, типография. При монастыре действуют просветительские, культурные и общественные проекты.

В Голосеевской пустыне возникла идея создания международной организации «День Крещения Руси» и возрождения традиции масштабного празднования Дня Крещения Руси на государственном и церковном уровнях.

Информация о монастыре и графике движения монастырских автобусов на сайте: www.goloseevo.com.ua