В Кабмине уверены, что Украина интересна как Западу, так и Востоку

Этим наша страна интересна как Западу, так и Востоку. Нам это позволит обеспечить устойчивое развитие экономики, рост благосостояния и качества жизни населения.

Такой вывод сделал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян по завершению Первой Международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», которая прошла в Киеве с 13-14 июня, сообщает РБК-Украина.

Мунтиян отметил, что правительственная Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 гг. определила аграрный сектор как стратегическое направление. Это, во-первых, имеет под собой научно обоснованную базу, а во-вторых, развитие АПК создает наибольший мультипликационный эффект: вложение 1 долл. увеличивает национальный доход на 2 долл. В Украине развита база, которая может стать основой для переформатирования экономики в современных условиях, так как основана на инновационных принципах, поскольку именно инновации дают наибольший рост валового продукта – до 86%.

«Украина не хочет распыляться, а хочет сосредоточиться на двух основных направлениях: развитие АПК и осуществление инновационного прорыва, потому что мы ориентируемся на завтрашние технологии: информационные, биотехнологии, нано-, пикоиндустрия, искусственный интеллект и многое другое – все это направлено на минимизацию расходов», – сказал правительственный уполномоченный.

Напомним, Украина перешла с 52 на 39 место в мире по валовому внутреннему продукту и улучшила свои позиции в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности. Если два года назад она занимала 87 место, то в этом году заняла 73 место.