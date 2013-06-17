Иностранные предприниматели похвалили работу антирейдерской комиссии

Возглавляемая первым вице-премьером Сергеем Арбузовым Межведомственная комиссия по защите инвестиций эффективно справляется со своими задачами и уже сейчас помогает иностранным инвесторам защищать свои интересы в Украине. Об этом во время встречи Арбузова с послами стран Евросоюза заявила глава Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

Она отметила, что правительство в лице Сергея Арбузова оперативно отреагировало на жалобы представителей европейского бизнеса и многие проблемы были решены. В то же время, Деревянко высказала мнение, что возглавляемая Арбузовым Межведомственная комиссия по защите инвестиций и далее будет эффективной площадкой для ведения диалога между бизнесом и властью и будет помогать решать возникающие проблемы.

«Начинаете Вы с чистого листа, по большому счету, и действительно накопилось очень много проблем и в судебной сфере. Мы будем надеяться, что вновь пришедшие компании, которые будут жаловаться на какие-то нарушения, смогут получить достойную и надежную поддержку в вашем лице. Когда мы с Вами встречались в Брюсселе, Вам передавали ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись компании, и я могу сказать послам - эффективность такой работы есть. Мы уже сегодня видим, что ряд компаний, которые адресовали свои вопросы Сергею Геннадиевичу, его коллегам из Кабинета министров, получили достойное решение своих проблем», - сказала Арбузову глава ЕБА.

В свою очередь, Арбузов заверил иностранных дипломатов и представителей бизнеса, что и далее будет защищать интересы инвесторов. «Все вы здесь представляете страны, которые сотрудничают с Украиной, и внутренние инвесторы, и внешние. Я считаю, что если вы подаете нашей комиссии какую-либо информацию, то это уже не регулируется обычным законодательным способом, а требует индивидуального специфического подхода», - сказал Арбузов. Он пообещал иностранным дипломатам максимально оперативное решение всех возникающих проблемных вопросов.

Посол ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что наиболее ярким показателем эффективности работы украинской власти по защите интересов бизнеса будет минимум обращений со стороны предпринимателей с жалобами на действия чиновников, а также отсутствие жалоб на попытки незаконного захвата предприятий рейдерами. «В течение последних дней мы направили Вам на рассмотрение несколько дел, которые касаются европейского бизнеса, и хотел бы поблагодарить за те решения, которые были оперативно приняты. Для работы бизнеса нужна стабильная среда, чтобы каждый инвестор в Украине был защищен», - сказал посол ЕС.