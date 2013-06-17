На Закарпатье задержали мотодельтаплан за нарушение воздушного пространства

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, задержали его в ночь на 15 июня во время посадки, после нарушения воздушного пространства из Украины в Словацкую Республику и обратно.

В частности, как отмечается в сообщении, обнаружив взлет маломерного летательного аппарата, пограничники сразу проинформировали подразделения противовоздушной обороны, МВД, СБУ и пограничников Словакии и Венгрии. На место были направлены дополнительные поисковые группы и уточнена задача пограничным нарядам. Один из нарядов зафиксировал шум двигателя летательного аппарата, а затем и сам дельтаплан, который следовал в Словакию, а затем в обратном направлении.

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По возвращении мотодельтаплана правоохранители попытались задержать пилота и летательный аппарат, однако на месте появилась группа гражданских лиц, которые, возможно, причастны к данному правонарушению, отметили в пограничном ведомстве, подчеркнув, что эти люди «пытались препятствовать действиям пограничников, оказывали сопротивление законным действиям правоохранителей, в том числе, применяя транспортное средство повышенной проходимости, тем самым создавали угрозу для жизни состава пограничного наряда».

Как заявили в ГПСУ, это вынудило охранников границы применить специальные средства травматического действия, в результате чего были задержаны двое украинцев и мотодельтаплан.

Материалы задержания о выявленном уголовном правонарушении по нарушению правил международных полетов переданы в прокуратуру и СБУ Закарпатской области для принятия правового решения. Также мужчинам придется отвечать за сопротивление пограничникам, подчеркивается в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств правонарушения сотрудники Госпогранслужбы установили, что задержанные уже обращали на себя внимание правоохранителей при перевозке мотодельтаплана несколько месяцев назад, добавили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ.