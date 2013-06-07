Завтра в Украине - до 28°

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, ночью в западной и южной части, днем в Украине, кроме Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с и град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 21-26°, на севере и востоке до 28°; в горных районах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

7 июня температура воды составила в Черном море 17-22°, Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 21°.