Государство возьмет на карандаш посредников на рынке трудоустройства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сообщил заместитель директора Департамента рынка труда и занятости Минсоцполитики Олег Прутенко.

По его словам, соответствующая норма предусмотрена Порядком формирования и ведения перечня субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве, и субъектов хозяйствования, которые осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей. Документ накануне принял Кабмин.

Порядок позволит создать единый официальный перечень всех кадровых и рекрутинговых агентств, действующих в Украине.

Таким образом, граждане смогут точно узнавать о действующих посредниках по трудоустройству.

Как пояснил Прутенко, в этот перечень войдут посредники, которые предоставляют услуги по трудоустройству в Украине, вне ее пределов, а также нанимают работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у другого работодателя (аутсорсинг). Размещен он будет на официальном сайте Государственной службы занятости.

«Чтобы этот перечень был максимально полным и объективным, Государственная служба занятости будет сотрудничать с Укргосреестром в порядке, определенном Минсоцполитики и Минюстом. Заявления о включении в него будут подавать посредники самостоятельно», - добавил Прутенко.

В то же время, по словам специалиста, Государственная служба занятости будет исключать посредников из перечня, если будет аннулировано их разрешение или лицензия, или же посредник прекратит свою деятельность.