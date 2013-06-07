ВМС Украины и ЧФ спланировали совместные учения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

Пресс-офицер добавил, что от российской стороны планируется задействовать, в частности, ракетный корабль на воздушной подушке «Бора», малый противолодочный корабль «Муромец», ракетный катер «Р-60», морской тральщик «Турбинист». Кроме того, как добавил Трухачёв, в соответствии с тематикой учения - «Ведение совместных антипиратских действий на море» - планируется применение быстроходных плавсредств, обеспечивающих действия боевых пловцов.

По информации капитана 1 ранга, для решения совместных задач согласовано участие в эпизодах учения российских боевых самолетов Су-24, противолодочного самолета Бе-12 и поисково-спасательного вертолета Ка-27пс. ВМС Украины будут представлены двумя летательными аппаратами.

Учение пройдет 19-20 и 25 июня в морских полигонах в северо-восточной части Черного моря и на берегу.

Как сообщал УНИАН, учебными целями учения «Фарватер мира-2013» станут отработка единых взглядов на формы и способы проведения антипиратских действий на море, совместных действий экипажей кораблей и авиации по ведению морского боя, организации всех видов обороны на ходу, с выполнением боевых упражнений и тактического маневрирования. Кроме того, стороны намерены отработать действия сил авиации при выполнении задач антипиратских действий и совместные действия поисково-спасательных сил двух флотов.

Согласно определенному ранее ротационному принципу, руководителем учения будет командующий ЧФ РФ, а его первым заместителем - представитель Командования ВМС ВС Украины.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское учение серии «Фарватер мира» проводилось в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м, 2011-м и 2012 годах.