Завод «Артем» задолжал своим работникам 1,3 млн грн. зарплаты

В Киеве прокуратура открыла производство по факту невыплаты работникам государственного предприятия «Машиностроительная фирма «Артем» 1,3 млн. грн. долга по зарплате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, Дарницкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины: необоснованной невыплаты работникам завода «Артем» зарплаты на сумму 1,3 млн. грн.

Во время прокурорской проверки установлено, что на государственном предприятии, в нарушение требований ст. 97, 115 Кодекса законов о труде Украины, ст. 15, 21, 24 Закона Украины «Об оплате труда», при значительной задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия за период с февраля по март 2013 года имеющиеся на расчетных счетах предприятия денежные средства на погашение указанной задолженности не направлялись, а осуществлялись другие необязательные и непервоочередные платежи.