Завтра в Украине - дожди, грозы, град и шквалы

Завтра в Украине, кроме северных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Прикарпатье, большинства южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве и области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды составляла в Черном море 16-21°, Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 21°.