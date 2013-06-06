Депутаты нашли коррупцию в законе о помощи судостроению

Он прокомментировал регистрацию в парламенте законопроектов №2488 и №2489 о налоговых и таможенных льготах для судостроительной отрасли.

По словам политика, под видом помощи судостроительной отрасли пытаются протащить изменения в законы, которые значительно сократят поступления в государственный бюджет.

"Законопроект №2488, между прочим, предусматривает предоставить предприятиям судостроительной промышленности налоговые льготы по налогу на прибыль предприятий, налогу на добавленную стоимость, земельному налогу. Кроме того, авторы законопроекта хотят списать этим предприятиям суммы пени, штрафных и финансовых санкций. При этом, инициаторы таких изменений не объясняют, сколько бюджетных средств уйдет на эти преференции, и за счет чего их можно будет компенсировать", - заявил Игорь Рыбаков.

Он утверждает, что законопроекты №2488 и №2489 содержат ряд норм, в которых присутствует скрытая коррупционная составляющая.

"Например, предлагают не облагать налогом в полном объеме роялти, начисленные в пользу нерезидента, если они касаются прав интеллектуальной собственности относительно программного обеспечения автоматизации проектно-конструкторских, инженерных и инжиниринговых работ. На практике эту норму можно трактовать очень широко, что позволит избегать налогообложения людям, которые имеют очень отдаленное отношение к судостроению", - подчеркнул Игорь Рыбаков.

По его словам, сложно оценить убытки от списания сумм штрафов и пени судостроительных предприятий.

"Последствия такого массового списания долгов могут больно ударить как по государственному, так и по местным бюджетам. А это значит, что будут недофинансированы многие социальные проекты", - уверен Игорь Рыбаков.

Народный депутат подчеркивает необоснованность таможенных льгот, которые предусматривает законопроект №2489.

"Освободить от ввозной пошлины предлагают широкий перечень товаров. В нем 1060 позиций. Это гораздо шире, нежели утвержденный Кабмином список товаров, на который распространяются таможенные льготы. Между прочим, там внушительный набор товаров - разнообразная электроника, медицинское оборудование, строительные и отделочные материалы, сантехника. Под видом помощи судостроительной отрасли, нам предлагают легализировать контрабанду и коррупционные схемы", - заявил Игорь Рыбаков.

По его словам, такие законодательные нововведения излишни, поскольку с начала года вступил в силу закон "О проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности".

"Он предусматривает таможенные льготы на перечень товаров, необходимых для судостроительной отрасли. Но перечень этот не настолько широк, что уменьшает риск злоупотреблений", - подчеркнул Игорь Рыбаков.

Он призвал коллег воздержаться от поддержки законопроектов №2488 и №2489.

"Коррупционные риски при их принятии очень велики. В результате они нивелируют те выгоды, которые может потенциально получить судостроительная промышленность. Вместо поддержки отрасли, мы получим еще один способ уклонения от уплаты налогов и возможность беспошлинно ввозить из-за границы широкий перечень импортных товаров", - подытожил Игорь Рыбаков.