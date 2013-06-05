В Киевской области проверят загрязнения от птицефабрики

Экологические службы проверят ситуацию с отходами ООО “Макаровская птицефабрика”, которая угрожает экологической безопасности Киева и области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

“Основные претензии жителей Макарова: отходы работы птицефабрики сливают на огороды жителей или в реку Сквиру. У ООО “Макаровская птицефабрика” нет никаких очистительных сооружений, поэтому жители поселка, их дети вынуждены задыхаться от нестерпимой вони. Река тоже загрязнена”, - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что по распоряжению председателя Киевской облгосадминистрации была создана специальная комиссия, которая в период с 3 по 9 июня всесторонне будет изучать ситуацию, сложившуюся в ходе работы ООО “Макаровская птицефабрика”.

В состав комиссии вошли представители Государственной экологической инспекции Киевской области, ситуация взята на контроль Министерством экологии и природных ресурсов.