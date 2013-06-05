В селе под Киевом «чупакабры» задушили кроликов (видео)

В сельсовете людям не верят, потому что хозяева сразу похоронили кроликов, - говорится в сюжете ТСН.

Люди говорят, что проснулись от писка напуганных собак. А когда вышли на улицу, то увидели задушенных кроликов. Из трех десятков выжило лишь несколько. Кое-кто из крестьян убежден, что в населенном пункте хозяйничала именно чупакабра, два года назад она уже здесь питалась.

Сейчас она снова достала кроликов из клетки, высосала кровь и положила тела на кучу. Люди в току нашли следы двух существ. Там они тоже передавили всех кроликов.

Свидетели настолько потрясены увиденным, что уже второй день не выходят из дома. В сельсовете в существование чупакабры не верят. Говорят, что кроликов могли подушить одичавшие собаки. Местные жители, те, что не пострадали от неизвестного существа, чупакабры пока что не боятся. Хотя знают, что в соседних селах она беды наделала.

Кое-кто уже прячет животных на ночь в подвал, чтобы спасти их от страшного существа. А на всех клетках устанавливают металлические каркасы. Когда ждать чупакабру в следующий раз - крестьяне не знают, а задушенных кроликов похоронили подальше от жилья, чтобы на мясо волки не сбежались.