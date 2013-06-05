«ПриватБанк» намерен войти в Топ-50 российских банков

Согласно сообщению, в России «ПриватБанк» обслуживает клиентов через дочерний банк «Москомприватбанк», который входит в Топ-100 российских банков. Сейчас на территории Российской Федерации работают 235 филиалов и офисов банка в 32 крупнейших регионах, и банк входит в Топ-10 банков России по количеству банкоматов и терминалов самообслуживания.

«Помимо развития сети современных банковских отделений в столице и регионах Российской Федерации, банк продолжит внедрение на рынке своих уникальных технологий, которые позволяют клиентам получать современное банковское обслуживание без посещения офисов банка - через Интернет, мобильные банковские приложения и круглосуточные терминалы самообслуживания», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Совет директоров «Москомприватбанка» 31 мая назначил председателем правления банка Дмитрия Барбаянова вместо Николая Давыдова, возглавлявшего банк на протяжении последних 10 лет и переведенного на должность председателя Совета директоров. До назначения Барбаянов занимал должность первого заместителя председателя правления «Москомприватбанка».