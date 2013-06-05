Кожара: Украина возвращается на свои традиционные рынки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с иностранными послами стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, аккредитованными в Украине по совместительству.

“Восходящая траектория развития отношений Украины с государствами Африки, Азии и Латинской Америки на протяжении последних трех с половиной лет свидетельствует, что наше государство сознательно и целеустремленно возвращается к своим традиционным партнерам”, - сказал Кожара.

По его словам, Украина заинтересована в дальнейшей активизации политических контактов и расширении торгово-экономического сотрудничества со странами этого региона.

С этой целью, отметил он, планируется и в дальнейшем поддерживать активный диалог на высшем и других уровнях, расширять межотраслевое сотрудничество, наращивать деловые и гуманитарные контакты.

“Сегодня в ваших странах осуществляется ряд масштабных программ по модернизации промышленности и инфраструктуры. Украина готова принять участие в реализации соответствующих экономических и инфраструктурных проектов”, - сказал Кожара.

По словам министра, для этого Украина имеет уникальные возможности, многолетний опыт и конкурентные преимущества - доступную цену и надежное качество.

“Уверен, что такая кооперация будет взаимовыгодной, будет способствовать росту взаимного товарооборота и в итоге росту благосостояния наших народов”, - сказал министр.