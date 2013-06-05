Прокуратура расследует более 500 дел о нарушении интеллектуальных прав

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на старшего прокурора отдела за соблюдением законов при производстве досудебного расследования и поддержкой государственного обвинения Алексея Шамардина.

За время действия нового Уголовного процессуального кодекса следователями органов внутренних дел завершено досудебное расследование и направлено в суд 34 уголовных производства указанной категории, сообщил он.

В частности, отметил Шамардин, следователем Сумского городского отдела УМВД Украины привлечен к уголовной ответственности частный предприниматель, который в своей хозяйственной деятельности использовал нелицензионное программное обеспечение корпораций «Microsoft», «AdobeSystemsInc», чем причинен ущерб указанным корпорациям. По результатам судебного рассмотрения виновный осужден.

Также, по словам прокурора, следователем Коломыйского ГО УМВД Украины в Ивано-Франковской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного публичного воссоздания художественного фильма «Анна Каренина» в кинотеатре города, чем нарушены авторские права ПАО «B&H» и нанесен ущерб на сумму свыше 70 тыс. грн. По результатам судебного рассмотрения осужден частный предприниматель, который допустил нарушение права интеллектуальной собственности.