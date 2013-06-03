«Женские альтернативы» победили в конкурсе

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор организатора конкурса - благотворительного фонда «Творческий центр ТЦК» Владимир Куприй.

По его словам, победитель конкурса определялся по нескольким критериям.

«Первый – это насколько хорошо в отчете представлена информация о миссии, направлении и сфере деятельности организации. Второй - каких результатов удалось добиться организации. Кроме этого, принималось во внимание наличие финансовой отчетности, которая дает четкое понимание о том, где были получены те или иные средства и куда они были направлены. Также учитывался и творческий подход к оформлению годовых отчетов», - сказал исполнительный директор «Творческого центра ТЦК».

Победителями конкурса стали еще две организации. В категории организаций гражданского общества с годовым бюджетом более 50 тыс. долл. победила николаевская общественная организация «Пенитенциарная инициатива». А в категории организаций гражданского общества, которые зарегистрированы и действуют в селах, поселках и малых городах, победителем стала городская благотворительная организация «Фонд общества Вознесенска».

По словам Куприя, целью проведения конкурса является содействие повышению уровня прозрачности общественных организаций и уровня доверия общества к деятельности гражданских объединений и благотворительных организаций.

«Это, с одной стороны, поможет обществу понять, чем именно занимаются гражданские и благотворительные организации. А с другой – поможет этим организациям повысить эффективность своей работы, быть более понятными для людей и стать более весомыми и авторитетными. Ведь на сегодняшний день целая серия социологических исследований показывает, что общество мало осведомлено о деятельности общественных и благотворительных организаций», - сказал Куприй.