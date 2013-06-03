В МинАПК обещают увеличить количество продуктовых ярмарок

Наибольшее количество ярмарочных мероприятий состоялось в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Закарпатской областях и Крыму. По объемам реализованной продукции лидируют Одесская, Тернопольская, Винницкая и Волынская области, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Продовольственные ярмарки продолжают играть важную роль в обеспечении украинцев продовольствием. Особенно сейчас, когда не только тепличная продукция массово выходит на рынок, но и начинают созревать овощи у селян. Поэтому именно на протяжении мая в Украине прошло много ярмарочных мероприятий - 6840. И на них было реализовано 69 тыс. тонн сельхозпродукции на сумму 652 млн грн», - отметил министр.

Присяжнюк добавил, что именно продовольственные ярмарки, дают возможность мелким сельхозпроизводителям, фермерам, членам кооперативов быстро реализовать свою плодово-овощную и другую сельхозпродукцию. А потребители могут приобрести ее без необоснованных наценок. «Мы видим, что продовольственные ярмарки уже подтвердили свою выгодность как для сельхозпроизводителя, так и отечественного потребителя. Так, с начала 2013 г. в Украине уже состоялось более 26 тыс. продовольственных ярмарок. Всего на них реализовали 251 тыс. тонн сельхозпродукции на сумму почти 2,5 млрд грн. Это действительно существенные объемы. И мы будем их наращивать, поскольку начался овощной и фруктовый сезон», - подчеркнул Присяжнюк.