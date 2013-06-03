В Украине действует новая кредитная ловушка, попасть в которую может каждый (видео)

Слишком заманчивое предложение, кредит под 3-6% годовых без залога, минимум документов для оформления - все это признаки учреждений, которые маскируются под финансовые, хотя на самом деле не имеют никакой лицензии, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Тем не менее указанные учреждения очень широко себя рекламируют. Обычно с объявлений непонятно, где искать щедрых кредиторов - для начала предлагают ознакомиться по телефону. Во время разговора осчастливливают обещаниями быстрых денег и различными акциями, например, нулевыми процентами по кредиту.

Чтобы получить деньги, достаточно визита в офис с копией паспорта, идентификационного кода и 55 грн на оплату проверки кредитной истории.

Любовь Хата из Донецка отнесла дельцам почти 6 тыс. грн, пока поняла, что обещанного кредита в 100 000 ей никто не даст. Консультанты объяснили, что два раза в месяц фирма определяет счастливчиков, которые получат кредит. А вот тело еще неполученного кредита и проценты за него надо платить уже сразу.

Мошенники свою деятельность не лицензировали, потому - невидимые. "Нацкомфинуслуг не может ни проверять, ни что-то делать с компаниями, которые не внесены в реестр", - пояснил эксперт Олег Швец. Поэтому люди остаются с искушением наедине.

Несколько практических советов:

- Большие суммы, слишком низкие проценты - первое, что выдает мошенников.

- Мелким текстом дельцы предупреждают: они только консультанты.

- Показывают номер свидетельства - которого не существует. Его следует проверить на сайте Госреестра.

- Быстро меняют прописку и телефоны.