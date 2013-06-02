Завтра на всей территории Украины пройдут дожди
13:58, 02 июня 2013Общество
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Завтра, 3 июня, на юге и востоке Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град, в западных областях местами сильные дожди.
Завтра в Украине ожидаются дожди
Об этом УНИАН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге до 17°; днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 22-27°.
В Киеве и области будут идти дожди, днем местами гроза, в отдельных пунктах град. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
Сегодня, 2 июня, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-24°, в районе Ялты 15°, Алушты - 17°; в Днепре возле Киева 21°.
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