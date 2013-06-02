Завтра на всей территории Украины пройдут дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°; днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 22-27°.

В Киеве и области будут идти дожди, днем местами гроза, в отдельных пунктах град. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня, 2 июня, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-24°, в районе Ялты 15°, Алушты - 17°; в Днепре возле Киева 21°.