В Ривненской области юноша погиб под плитой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, вчера вечером парень пытался спрятаться от грозы в помещении неработающей столовой. Однако вода подмыла стену, и железобетонная плита перекрытия упала на юношу. Его тело освободили из-под плиты около 20.00.

Кроме того, в результате ненастья в Ривненской области в Здолбуновском районе, областном центре и в Кузнецовске повалены деревья, а в Ривне, Здолбунове и Ривненском районе подтоплен ряд предприятий и частных хозяйств.

Раньше УНИАН сообщал, что в Симеизе в Крыму обрушился балкон, вследствие чего погиб ребенок.