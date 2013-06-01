В Ривненской области юноша погиб под плитой
11:21, 01 июня 2013Общество
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В селе Карпиловка Сарненского района Ривненской области 17-летний юноша погиб под железобетонной плитой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, вчера вечером парень пытался спрятаться от грозы в помещении неработающей столовой. Однако вода подмыла стену, и железобетонная плита перекрытия упала на юношу. Его тело освободили из-под плиты около 20.00.
Кроме того, в результате ненастья в Ривненской области в Здолбуновском районе, областном центре и в Кузнецовске повалены деревья, а в Ривне, Здолбунове и Ривненском районе подтоплен ряд предприятий и частных хозяйств.
Раньше УНИАН сообщал, что в Симеизе в Крыму обрушился балкон, вследствие чего погиб ребенок.
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