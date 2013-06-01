Военные украли ноутбуков на 300 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Установлено, что эти военные служебные лица в период с декабря 2010 года по июль 2012 года, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением, похитили вверенную им компьютерную технику, а именно: 34 ноутбука и материально-техническое оборудование на общую сумму более 293 тыс. грн, которую в дальнейшем сдавали в сеть ломбардов, а полученными деньгами распорядились по собственному усмотрению.