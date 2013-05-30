Нацфинуслуг подготовила законопроект для борьбы с финансовыми пирамидами

Для организаторов финансовых пирамид предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1700 грн или тюремное заключение на срок 8 лет с конфискацией имущества. Разработку системы противодействия созданию финансовых пирамид координирует первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Об этом в эфире БТБ рассказал глава Нацкомфинуслуг Борис Визиров. Он выразил надежду, что парламент примет этот законопроект в первом чтении в ближайшее время.

Говоря о нынешнем законодательном регулировании борьбы с финансовыми пирамидами, Визиров отметил, что оно несовершенно. «Сегодня нужно дать определение самому понятию финансовой пирамиды, потому что сегодня действует система, которая определена в законе «О защите прав потребителей». Но в нем есть некоторые пробелы, потому этот закон не может определить и обезопасить потребителей от финансовых пирамид. Они создаются без создания юрлица, или даже физлица-предпринимателя, то есть это совершенно нелегальная организация. И обманутых граждан закон о защите прав потребителей защитить не может, потому что он не содержит даже определения финансовой пирамиды», — рассказал Визиров. Он отметил, что разработанный законопроект запретит не только создание пирамид, но и их рекламу.

Кроме того, по словам главы Нацкомфинуслуг, будет введена ответственность за создание финансовых пирамид. В зависимости от причиненного ущерба ее организатор может быть оштрафован на сумму от 1700 грн или даже попасть в тюрьму на 8 лет с конфискацией имущества.

К работе над документом были привлечены специалисты Министерства внутренних дел, Министерства доходов и сборов, Национального банка Украины. «Идеальный путь — это убрать с рынка все такие организации. Но сделать это одномоментно невозможно — это кропотливая, слаженная работа министерств, ведомств. Этот процесс сейчас координирует первый вице-премьер Сергей Арбузов, и это дает возможность давать определенные поручения, этот вопрос находится на контроле и это ускоряет решение некоторых вопросов», — рассказал Визиров. Он пообещал, что в ближайшее время документ будет готов к подаче на рассмотрение парламента и высказал надежду, что депутаты примут документ, чтобы защитить украинцев от мошенников.