В Латвии ввели уголовную ответственность за курение в присутствии детей

Сейм Латвии поддержал предложение Общества врачей ввести уголовную ответственность по отношению к родителям, которые курят рядом с детьми, передает РИА «Новости».

Поправки предусматривают расширение понятия насилия над детьми. Так, в поправках к закону уточняется, что физическое насилие - это опасное и осознанное применение силы против здоровья и жизни ребенка. Также к насилию относится осознанное курение рядом с ребенком, поскольку таким образом он подвергается вредному воздействию табачного дыма.

Поправки вступят в силу закона после того, как их одобрит Президент Латвии.