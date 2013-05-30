«Сведбанк» переименован в «Омега Банк»

Согласно сообщению, 28 мая завершена государственная регистрация устава банка с новым наименованием - "Омега Банк".

По информации пресс-службы, решение о переименовании банка принято на общем годовом собрании акционеров 29 апреля.

Также сообщается, что на данный момент службами "Омега Банка" проводится ряд мероприятий, связанных с проведением ребрендинга банка, а также заменой действующих документов банка в связи с переименованием.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2013 года Николай Лагун заявил о старте процесса слияния “Сведбанка” и “Дельта Банка”.

30 апреля была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка» и получены все регуляторные согласования, в том числе разрешения Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних банков.

28 февраля завершена сделка по покупке Н.Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.