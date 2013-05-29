В Одесской области спортсмены-виндсерферы объявили голодовку

В Одесской области в среду, 29 мая, сотрудники школы виндсерфинга «Улет» начали бессрочную голодовку в знак протеста против ликвидации данного учреждения.

Об этом УНИАН сообщил основатель школы Петр Лытко.

По его словам, сейчас 7 сотрудников находятся на территории «Улета», расположенного на побережье пляжа «Смуглянка», в поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района области. На их головах – повязки с надписью «голодаю».

«Не исключено, что к нам будет присоединяться все больше и больше спортсменов», - сказал Лытко.

По его словам, «Улет» - единственная в Одесской области школа виндсерфинга, основанная три года назад, которая объединяет более 1 тыс. человек.

«За это время она стала культовым местом среди школьников и студенчества со всей Украины и ближнего зарубежья. Нашими зарубежными партнерами являются мировые виндсерфинг-сети «Ветротория» (Вьетнам), «5 квадратов» (Египет). В школе также проводятся бесплатные занятия для детей. На нашей базе организован единственный спасательный пост согласно всем требованиям и правилам в пгт Затока, который за 2 года спас жизни более 20 человек», - сказал Лытко.

Он утверждает, что 8 мая сотрудники Одесской областной прокуратуры совместно с Белгород-Днестровской межрегиональной прокуратурой, при поддержке Затокского поселкового совета начался снос временных сооружений школы, находящихся на пляже.

Как утверждает основатель «Улета», ранее сотрудники прокуратуры заявили, что, несмотря на наличие у школы всех разрешительных документов, 17 мая временное сооружение, в котором расположена школа, будут снесены.

«В назначенный день около 11:00 к нашей школе пришли сотрудники Белгород-Днестровской прокуратуры МВД и ГСЧС для демонтажа пункта хранения оборудования для виндсерфинга. Никаких документов касательно демонтажа временного сооружения школы предъявлены не были. 28 мая сотрудники вышеуказанных органов снова пришли на территорию нашей школы и пытались незаконно снести временное сооружение. Также не было представлено никаких документов, позволяющих производить снос данного сооружения», - рассказал Лытко.

Тем не менее, по его словам, сооружение, которое находилось в непосредственной близости со школой и использовалось в качестве наблюдательной вышки вышеназванного спасательного поста, снесли.

«Нас просто хотят убрать с побережья без всяких на то оснований и документов», - подчеркнул Лытко.