На завтра синоптики обещают грозы и жару

В четверг, 30 мая, в Украине сохранится переменная облачность. В западных областях грозовые дожди (ночью местами), днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах сильный дождь. На остальной территории без осадков, лишь ночью в северных областях местами небольшой дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°; днем - 24-29°, на юге и востоке - до 31°, в западных областях - 21-26°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 24-29°.

В г. Киеве переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-14°, днем - 25-27°.

29 мая температура воды в Черном море была 17-21° (вблизи Феодосии - 15°, Одессы - 16°), в Азовском море - 20-24°; в Днепре возле Киева - 21°.