Львовские журналисты провели акцию возле управления МВД

Как передает корреспондент УНИАН, акция представителей масс-медиа “Безопасность журналистов: напоминаем и предостерегаем” была организована львовской организацией Независимого медиа-профсоюза Украины.

На площади Генерала Григоренко, где находится областное управление МВД, собрались несколько десятков журналистов, которые пришли „напомнить правоохранителям, что истекает 10-дневный срок служебного расследования в отношении милиционеров, которые не вмешивались в избиение журналистов Ольги Сницарчук та Влада Соделя в Киеве 18 мая”.

Львовские журналисты держали в руках листы бумаги с надписями: “Сегодня журналист, а завтра – ты!”, “Долой Захарченко!”, “Журналисты – не мишень!”, „Не бей свободу слова!”, „Журналисты - глаза и уши общества” „Позор пассивной милиции!”.

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Также активисты медиа-профсоюза раздавали работникам милиции памятки о том, как должны действовать правоохранители в случае, когда к представителям масс-медиа применяют силу.

Журналисты направили начальнику областной милиции Александру Рудяку письма с требованием провести разъяснительную работу среди правоохранителей Львовской области относительно обращения с журналистами и сообщить об этом масс-медиа на протяжении двух недель.

Во время акции никто из руководства милиции Львовской области к журналистам не вышел.