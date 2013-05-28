Гаишники поймали водителя, который в Умани сбил женщину и скрылся

19:31, 28 мая 2013
Общество
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Работники ГАИ Черкасской области сегодня задержали жителя Кировоградской области, который в городе Умань Черкасской области сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Автомобиль и водитель задержаны и доставлены в Уманский городской отдел / Фото: vsluh.ru, Сергей Куликов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, в городе Умань на 208-м километре автодороги Киев–Одесса сегодня, 28 мая, около 2-х часов ночи неизвестный легковой автомобиль совершил наезд на 72-летнюю женщину–пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

При осмотре места происшествия работники отдела ГАИ Уманского райотдела милиции нашли обломки бокового зеркала и остатки краски бежевого цвета. После просмотра записи с видеокамер были установлены автомобили подобного цвета, двигавшиеся по автодороге Киев–Одесса, в промежуток времени, когда было совершено ДТП. Дальнейшей проверкой транспортных средств сектором розыска УГАИ Черкасской области было установлено, что наезд совершен автомобилем "Skoda Superb" под управлением 43-летнего жителя поселка Голованевск Кировоградской области. Водитель в совершении ДТП признался. Водитель задержан и вместе с автомобилем доставлен в Уманский городской отдел.

По факту нарушения Правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесные повреждения).

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

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