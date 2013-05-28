Украина присоединилась к европейской системе контроля качества лекарств

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев.

По его словам, с 18 марта в Украине начала действовать конвенция о разработке Европейской фармакопеи.

Соловьев объяснил, что присоединение к указанной конвенции означает, что в Украине действуют и применяются на практике такие же лабораторные методы контроля качества лекарств, как и в странах Европейского Союза.

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«Компании-производители лекарственных средств уже не смогут применять двойные стандарты в подходах к контролю качества лекарств, а именно - упрощенные методы контроля для рынка Украины и полные для стран Европы. Это означает, что лекарства в Украине проходят полную лабораторную оценку по всем необходимым показателям, что служит еще одним инструментом в системе обеспечения качества лекарственных средств», - сказал Соловьев.

Он отметил, что важнейшей составляющей этой системы являются установленные требования к производству лекарственных средств, которые в мире называют «надлежащая производственная практика» (GMP).

«Соблюдение надлежащей производственной практики - это гарантия того, что готовые лекарственные средства будут полностью отвечать заданным свойствам. Поэтому с 15 февраля 2013 года в нашу страну из-за рубежа поступают только те препараты, производство которых отвечает требованиям GMP Европейского Союза. Украинские же производства работают по этим мировым стандартам с 2010 года», - сказал Соловьев.

Он также подчеркнул, что Гослекслужба Украины является членом Международной системы взаимодействия фармацевтических инспекций – организации, объединяющей регуляторные органы 42 стран с наиболее жестким фармацевтическим законодательством.

«Таким образом, украинцы, как и европейцы, используют лекарства, произведенные в одинаково жестких условиях по правилам GMP, а контролируются эти лекарства по одинаково жестким методам Европейской фармакопеи», - отметил Соловьев.