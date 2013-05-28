Эксперты рассказали, что поддержит рост украинского ВВП

А в 2014 г. ожидается рост ВВП на 3,9%, что позволит повышать зарплаты и социальные выплаты, считает ведущий исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

«Инвестиции пока остаются ограниченными из-за высокой политической и экономической неопределенности. Сегодня достаточно сильным остается потребительский спрос, о чем свидетельствует рост розничной торговли. Это поддерживает хотя бы минимальный экономический рост. Внешний спрос на традиционные товары украинского экспорта остается низким, но мы ожидаем восстановления экспорта к концу года, что также окажет поддержку экономическому росту. Это позитивно отразится на восстановлении транспорта, оптовой торговли - тех секторов, которые в последнее время демонстрируют падение», - пояснила Бетлий.

Также Бетлий отметила, что правительству нужно уменьшать дефицит госбюджета. Сейчас, по ее словам, банки вкладывают значительную часть свободных ресурсов в ОВГЗ, что снижает ликвидность системы, а деньги не достаются реальному сектору экономики в виде кредитов.

Напомним, накануне министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил, что положительные тенденции в украинской экономике далее будут усиливаться. В частности, по его словам, правительство рассчитывает, что Государственная программа развития экономики на 2013-2014 гг окажет позитивное воздействие на рост ВВП уже в текущем году. По мнению главы МЭРТ, важной задачей данной программы является начало широкой модернизации промышленности, а приоритетом - поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения. Ссылаясь на прогнозы экспертов, Прасолов отметил, что во втором полугодии 2013 г. можно ожидать восстановления экономик ключевых торговых партнеров Украины - Евросоюза и России, что поможет увеличить объемы экспорта украинских товаров.